Autofahrer übersieht Kind auf Zebrastreifen

Ein Kind ist am Mittwochnachmittag auf der RN 15 in Niederfeulen angefahren worden. Nach Angaben der Polizei hat ein Auto, das in Richtung Ettelbrück unterwegs war, das Kind auf einem Fußgängerüberweg übersehen und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Das junge Opfer wurde noch an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst behandelt. Nach Aussagen eines Polizeisprechers erlitt das Kind schwere Verletzungen. Es wurde nach der Behandlung vor Ort in die Kannerklinik des Hauptstädtischen Krankenhauses gebracht. «Das Kind war bei Bewusstsein», sagte ein Polizeisprecher zu L'essentiel.

(L'essentiel)