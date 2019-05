Frau stirbt nach Kollision mit LKW

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einer Kollision mit einem LKW am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde eine 49-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der N5 bei Käerjeng im Südwesten des Landes. Die beiden stießen ineinander, als die Fahrerin des Wagens nach links abbiegen wollte. Ihr Auto wurde von der Straße geschleudert und traf einen Baum.

Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Samstag berichtete die Police Grand-Ducale, dass die Frau ihren Verletzungen erlegen sei.

Nach Zahlen, die L'essentiel vorliegen, handelt es sich hierbei bereits um das fünfte Todesopfer bei Verkehrsunfällen in Luxemburg seit Beginn des Jahres. Bereits in der vergangenen Woche waren ein 28-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau in Unfällen zu Tode gekommen.

(L'essentiel)