Wieder werden Fußgänger von Autos erwischt

Fußgänger wird von Auto erfasst - diese Schlagzeile liest man in den vergangenen Wochen alle paar Tage. Auch am Wochenende kam es in Differdingen wieder zu zwei Vorfällen.

Am Samstag wurde zunächst gegen 17 Uhr ein Unfall zwischen Mensch und Maschine in der Rue Émile-Mark gemeldet. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vier Stunden später kam es zu einem ähnlichen Unfall in der Rue Émile-Krieps. Hierbei überquerte der Fußgänger aber nicht auf einem Zebrastreifen die Straße. Er war jedoch genauso alkoholisiert wie der Autofahrer. Der Mann am Steuer musste seinen Führerschein abgeben. Der Fußgänger kam in einen Klinik.

(L'essentiel)