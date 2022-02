Betrunkener donnert mit Tempo 115 durch Steinsel

Die großherzogliche Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Autofahrer kontrolliert, der mit Tempo 115 durch das Dorf Steinsel in der Nähe von Walferdingen im Norden der Hauptstadt gerast ist. Die Geschwindigkeit lag dabei weit über den erlaubten 50 Stundenkilometer. Zudem war der Alkoholtest nach Polizeiangaben positiv. Der Führerschein wurde deshalb eingezogen.

Außerdem benötigt die Polizei die Hilfe von möglichen Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am 24. Januar in der Rue de Beggen in Luxemburg-Stadt ereignete. Ein Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall machen können, sich telefonisch unter der Nummer (+253) 244 40 1000 oder per E-Mail (police.luxembourg@police.etat.lu) an die Polizei zu wenden.

(nc/L'essentiel)