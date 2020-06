2 Biker bei Unfällen in Luxemburg schwer verletzt

Bei zwei Verkehrsunfällen am Samstagmittag sind zwei Motorradfahrer in Luxemburg schwer verletzt worden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Sonntag mit. Am schwersten erwischte es dabei einen Motorradfahrer, der gegen Mittag auf der CR138 mit einem Lastwagen zusammenstieß. Nach ersten Erkenntnissen war der Biker mit Freunden aus Herborn in Richtung Bech unterwegs, als er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet.

Der Zustand des Verunglückten ist derzeit immer noch kritisch, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten vor Ort schalten die Staatsanwaltschaft ein, diese habe die Beschlagnahme des Motorrads und die Kleidung des Verletzten angeordnet. Der Fahrer des Lastwagens wurde auf Alkohol und Drogen getestet. Der Drogentest zeigte ein positives Ergebnis. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung angeordnet und den Mess- und Erkennungsdienst beauftragt, den Unfallhergang zu klären.

Am Nachmittag hat ein Motorradfahrer in der Nähe von Rossmühle vor einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann steuerte aus bisher ungeklärter Ursache in ein Feld. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Beamten schließen nach derzeitigem Kenntnisstand Fremdverschulden bei diesem Unfall aus.

(L'essentiel)