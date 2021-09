Menschliche Überreste in Wald gefunden

Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt, wurden Knochen in einem Waldstück bei Wolwelingen, einem Dorf in der Gemeinde Rambruch an der belgisch-luxemburgischen Grenze, gefunden. Nach den ersten Untersuchungen handelt es sich dabei um menschliche Überreste.

Die Staatsanwaltschaft in Diekirch wurde informiert. Sie ordnete eine Obduktion an. Die Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen betraut.

(L'essentiel)