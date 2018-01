Drogenspürhund Nero hat arbeitsreichen Abend

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Polizisten aus Wiltz und Ulflingen konnten sich am Samstag an vierbeiniger Verstärkung erfreuen. Drogenspürhund Nero und sein Führer unterstützten die Beamten. Was Nero drauf hat, stellte er sogeleich unter Beweis.

Am Bahnhof Kautenbach konnten die Polizisten dank Nero eine kleinere Menge Marihuana, zwei Kugeln Kokain, einen Elektroschocker, eine Schlagring und mehrere Drogenutensilien konfiszieren.

Gleich mehrere Drogrenkonsumenten machte Nero auf einer Tanzveranstaltung in Hamiville aus. Bei zwölf Personen entdeckte der Hund Cannabis. «Das ganze lustige Völkchen wurde protokolliert», wie Polizeisprecher Vic Reuter am Sonntag erklärt.



(L'essentiel)