Diebe brechen ein und entwenden Mercedes

Am Donnerstagabend brachen zwei Personen um kurz vor Mitternacht in ein Haus in der Rue de la Libération in Düdelingen ein, wie die Police Grand-Ducale mitteilte. Dort griffen sie den Besitzer an, bevor sie mit dem in der Garage des Hauses geparkten Auto flohen.

Das gestohlene Fahrzeug ist ein weißer Mercedes GLA 200D, die Polizei bittet um Mithilfe. Einer der Täter trug einen Bart, hatte gebräunte Haut und war zirka 1,75 Meter groß. Beide Täter waren etwa 20 Jahre alt und trugen Jeansjacken.

(L'essentiel)