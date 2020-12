Die Luxemburger Polizei sucht diese Schläger

In der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober haben mehrere Personen nahe einer Tankstelle in der Route d'Esch in Luxemburg-Stadt eine Person angegriffen und verletzt.

Wie die Police Grand-Ducale am Donnerstag mitteilt, konnten die Täter gegen 1.15 Uhr vom Tatort flüchten. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen drei Personen besteht nun dringender Tatverdacht. Wer Angaben zur ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich mit dem hauptstädtischen Polizeikommissariat unter der Telefonnummer (+352) 24440-1000 oder unter per E-Mail (police.luxembourg@police.etat.lu) in Verbindung zu setzen.

(sw/L'essentiel)