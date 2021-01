Zwei Brände hielten die Feuerwehr in Atem

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hielten zwei Brände, die im Abstand von etwas mehr als einer Stunde ausbrachen, die Feuerwehren in Luxemburg in Atem. Zunächst mussten Feuerwehrleute aus Rümelingen, Kayl, Esch/Alzette, Düdelingen, Bettemburg und Luxemburg gegen Mitternacht ins Industriegebiet von Rümelingen ausrücken, wo ein Silo Feuer gefangen hatte.

Um 1.30 Uhr ging dann der Alarm eines Feuers in einer Industriehalle in Niederpallen ein. Die Feuerwehren Beckerich, Bissen, Ell, Redingen, Useldingen und Rambruch waren vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde bei beiden Bränden niemand.

(L'essentiel)