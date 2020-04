Mann verjagt Motorraddiebe vor seinem Haus

In der Nacht von Diesntag auf Montag versuchten zwei Personen ein Motorrad in der Route d'Arlon in Mamer aus einer Einfahrt zu stehlen, wie die Police Grand-Ducal mitteilte. Die beiden Diebe waren in einem Lieferwagen vorgefahren.

Als der Motorradbesitzer und Anwohner die ungebetenen Gäste bemerkte, lief er nach draußen und verjagte sie. Die Täter flüchteten mit ihrem Lieferwagen in Richtung Belgien. Die Spurensicherung der Polizei war vor Ort, um Beweise von dem Vorfall zu sichern.

(L'essentiel)