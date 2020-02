Halle in Vollbrand – 50 Feuerwehrleute vor Ort

[Feu d’envergure] en cours du coté luxembourgeois de la Moselle à Schwebsange. Environ 50 pompiers actuellement mobilisés pour combattre l’incendie qui ravage un hall de stockage pic.twitter.com/deejPdGe0b — CGDIS (@CGDISlux) February 6, 2020

In einer Lagerhalle in Schwebsingen ist am späten Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das meldet das CGDIS. 50 Feuerwehrleute kämpfen derzeit gegen die Flammen. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Die Löscharbeiten dauern noch an

Auf Anfrage von L'essentiel erklärt Cédric Gantzer von CGDIS, dass der Alarm gegen 20 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen war: «Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stand die Halle bereits in Vollbrand und war zum Teil eingestürzt.» Daher sei es nicht möglich, das Feuer von innen zu bekämpfen. Die Brandursache ist unklar.

Einsatz wird fortgesetzt

Das Großaufgebot der Feuerwehr verhinderte zunächst, dass sich der Brand auf die benachbarten Gebäude ausbreitet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Welche Materialien sich in der Halle befinden, konnte Gantzer nicht sagen.

Gegen 23 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, sodass das CGDIS Personal abziehen konnte. Die Löscharbeiten werden sich laut Gantzer jedoch noch über die ganze Nacht erstrecken, da sich unter den Trümmern noch zahlreiche Glutnester befinden.

(sw/nc/L'essentiel)