Mann verprügelt seine schwangere Ehefrau

In Düdelingen ist am Sonntagabend ein Ehemann nach einer Attacke gegen seine schwangere Ehefrau festgenommen worden. Laut Angaben der Polizei soll er seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung mehrere Schläge verpasst haben. Sie musste wegen mehrerer Verletzungen ins Krankenhaus. Dem Kind im Mutterleib ist zum Glück nichts zugestoßen.

Der Schläger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und ins Gefängnis Schrassig eingeliefert. Am Montagmittag hatte er seinen Termin beim Untersuchungsrichter. Der Vorfall geschah am Sonntag gegen 22 Uhr in der Route de Volmerange in Düdelingen.

(L'essentiel)