Verfolgungsjagd endet für Biker im Krankenhaus

Eine waghalsige Verfolgungsjagd der großherzoglichen Polizei mit zwei Motocrossfahrern mit teilweise über 100 Stundenkilometern im Ort und auf regennasser Fahrbahn endete nach dem Sturz des einen Bikers im Krankenhaus. Der andere Motorradfahrer konnte nicht ermittelt werden.

Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilt, fielen einer Polizeistreife in der Rue de Hussigny zwei Cross-Motorräder mit stark überhöhter Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung auf. Als der erste Fahrer die Polizei erblickte, habe dieser Vollgas gegeben und sei in Richtung Differdingen geflohen. Ein Versuch, den zweiten Fahrer mit dem Polizeifahrzeug zu blockieren, scheiterte, da er ebenfalls Vollgas gegeben habe, um zu flüchten.

Gefährliche Manöver über Gehwege und Bürgersteige

Da beide weder Kennzeichen noch Beleuchtung an ihren Motorrädern gehabt hätten, nahmen die Polizisten mit Blaulicht und Sirene die Verfolgung auf – trotz Regens mit über 100 Stundenkilometern durch die Rue Roosevelt. Wie die Polizei weiter mitteilt, hätten die Beamten, als sich die beiden Fahrer trennten, nur noch einen der Fahrer in die Rue de l'Hôpital verfolgen können, wobei der Motorradfahrer zahlreiche Personen durch sehr gefährliche Fahrmanöver über Fußgängerwege und Bürgersteige gefährdet habe.

Die Verfolgungsjagd endete nach Polizeiangaben erst in einem Waldstück Richtung «Thillebierg», als der Motorradfahrer versuchte, über einen Baumstamm zu springen. Hierbei wurde der Fahrer bei hoher Geschwindigkeit von seinem Motorrad geschleudert und prallte hinter dem Stamm auf den Boden. Die Beamten hätten laut der Mitteilung umgehend Erste Hilfe geleistet und die Ambulanz alarmiert. Der Fahrer wurde zwecks weiteren Maßnahmen ins Krankenhaus in Esch/Alzette gebracht.

Der Fahrer habe noch zugegeben, geflüchtet zu sein, da sein Motorrad nicht vorschriftsmäßig angemeldet sei, keine Versicherung bestehe, und er selbst keinen Führerschein besäße. Das Motorrad wurde beschlagnahmt und der Fahrer wurde protokolliert. Das erste Motorrad bleibt bis dato flüchtig.

(L'essentiel)