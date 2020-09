Mann entblößt sein Geschlechtsteil in Strassen

Die Police Grand-Ducale sucht nach Zeugen, die am vergangenen Sonntag einen Mann gesehen haben, der in Strassen sein Geschlechtsteil entblößte. Nach Angaben der Ordnungshüter stand er gegen 11 Uhr auf einem Kreisverkehr des CR181 in einer Haltebucht und zeigte seinen Penis vor, als eine Autofahrerin vorbeifuhr.

Der Mann war alleine unterwegs und stand neben einem grauen Pkw. Bereits am 1. August stand derselbe Mann zwischen 10 Uhr und 12 Uhr auf derselben Straße und belästigte Passanten gleichermaßen.

Wer sachdienliche Hinweise liefern kann oder ähnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Capellen unter der Telefonnummer 244-301000 in Verbindung zu setzen.

(sw/L'essentiel)