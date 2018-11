Neun Führerscheine an Halloween eingezogen

Am Vorabend des Feiertages platzierten sich die Polizisten an acht strategischen Orten im ganzen Land, um den Blutalkoholspiegel der Autofahrer zu überprüfen. Dies war eine geplante Operation, die von der Staatsanwaltschaft gefordert wurde, berichtete die großherzogliche Polizei am Donnerstag.

Die Tests, die zwischen 22 und 4.30 Uhr morgens an drei Standorten in der Hauptstadt, Diekirch, Belval, Sanem sowie an der RN27 und RN7 durchgeführt wurden, waren ein Erfolg. Insgesamt hatten 46 der 576 überprüften Autofahrer einen positiven Blutalkoholtest, was fast 8 Prozent der Fahrer entspricht.

Die Offiziere stellten 29 Strafzettel aus, elf Fahrer kamen mit Bußgeldern davon. Neun Autofahrern mit einem höheren Blutalkoholspiegel wurde der Führerschein entzogen.

(jg/L'essentiel)