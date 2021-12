Maskenverweigerer pöbelt betrunken im Bus

Ein betrunkener Fahrgast hat am Dienstagabend in einem Bus am Busbahnhof am hauptstädtischen Bahnhof andere Fahrgäste angepöbelt. Der Mann habe sich geweigert die Maskenpflicht im Bus einzuhalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Daraufhin sei die Polizei gegen 18 Uhr alarmiert worden.

Die Einsatzkräfte holten den Mann aus dem Bus. Weil er so betrunken war, dass er eine Gefahr für sich und andere darstellte, musste er seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Darüber hinaus erwartet den Mann wegen des Maskenverstoßes eine gebührenpflichtige Verwarnung.

(L'essentiel)