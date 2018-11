Freier bedroht Frau mit Schusswaffe und flieht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Prostituierte stieg gestern Nachmittag im Bahnhofsviertel zu einem Kunden ins Fahrzeug. Nach Absprache bezahlte der Mann das Geld und fuhr mit ihr an einen abgelegenen Ort in Hollerich. Nach Vollendung des Aktes bedrohte der Kunde die Prostituierte mit einer Schusswaffe um sein Geld zurückzubekommen. Die Frau griff nach der Waffe, woraufhin der Mann mit seinem Fahrzeug flüchtete.

Der Pkw wurde ein paar Stunden später in der Rue du Canal in Esch gesichtet, wobei der Tatverdächtige in einem Lokal angetroffen und zur Dienststelle gebracht wurde. Der Mann wurde vom Opfer eindeutig als der vermeintliche Täter identifiziert. Bei einer Hausdurchsuchung wurde eine Luftdruckpistole sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)