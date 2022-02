Rodinger mit Schusswunde tot aufgefunden

Nachdem am Donnerstag in der Region Meurthe-et-Moselle die Leiche eines in Luxemburg wohnhaften Mannes in seinen Zwanzigern gefunden wurde, der vermutlich durch eine Schusswaffe getötet wurde, wurde eine Untersuchung wegen Mordes eingeleitet, so die Staatsanwaltschaft Nancy. Die Leiche des 2002 geborenen jungen Mannes wurde am Donnerstagvormittag in Villerupt am Steuer des Fahrzeugs seiner Lebensgefährtin gefunden, wie der Staatsanwalt von Nancy, François Pérain, erläuterte.

Laut der Regionalzeitung Le Républicain Lorrain befand sich das Auto vor einer stillgelegten ehemaligen Klinik. Dabei wurde auch ein Bündel Geldscheine entdeckt. Eine Autopsie wird am Montag stattfinden, um den Todeszeitpunkt festzustellen. Dieser könnte bereits mehrere Tage zurückliegen, so François Pérain. Nach Angaben des Staatsanwalts wohnte das Opfer in Rodingen, einer luxemburgischen Gemeinde nahe der Grenze zu Frankreich, etwa 15 Kilometer von Villerupt entfernt. Seine Mutter hatte ihn am Mittwoch bei der luxemburgischen Polizei als vermisst gemeldet.

Die Ermittlungen wegen Mordes wurden der Zweigstelle der Kriminalpolizei in Metz übertragen, sagte er weiter.

