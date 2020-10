Pannen-​​Fahrer durch Lkw schwer an Hand verletzt

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr auf der A4 schwer an der Hand verletzt worden. Das teilt die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Demnach musste der Mann auf der A4 auf dem Seitenstreifen halten, da er ein Problem mit seinem Außenspiegel hatte.

Während er versuchte, das Problem aus dem inneren des Wagens heraus zu beheben, streifte ein Lastwagen sein Auto auf der ganzen Wagenlänge. Der Autofahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

(L'essentiel)