Tunnel-​​Unfall sorgt für Stau auf A1 und A6

A1 Zwischen Kreuz Gasperich und AS Hamm Unfall, Überholstreifen blockiert, Stau #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) May 29, 2019

Auf der A1 in Richtung Trier staute sich der Verkehr am Mittwochnachmittag nach einem Unfall mit zwei involvierten Fahrzeugen im Tunnel Howald, wie der ACL berichtet. Der Rückstau zog sich auf der A1 und der anschließenden A6 mehrere Kilometer bis nach Strassen. Auch die A3 in Richtung Luxemburg-Stadt war betroffen.

Mittlerweile ist die Unfallstelle laut ACL geräumt und es besteht keine Verkehrsbehinderung mehr. Bis sich der Rückstau aufgelöst hat, dürfte noch etwas Zeit vergehen.

A1 Zwischen Kreuz Gasperich und AS Hamm alle Unfallstellen geräumt, keine Verkehrsbehinderung mehr #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) May 29, 2019

