Medikamenten-​​Dieb wird vor Apotheke erwischt

In Luxemburg-Stadt kam es am zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem Diebstahl in einer Apotheke. Ein Mann schaute sich in dem Geschäft in der Avenue de la Gare um und verließ diese sofort wieder. Nur kurze Zeit später tauchte er erneut in derselben Apotheke auf, nahm Ware aus dem Regal an sich und flüchtete im Anschluss.

Anhand der Überwachungsvideos wurde der Täter identifiziert, infolgedessen eine Fahndung im Bahnhofsviertel eingeleitet wurde. Wenig später traf eine Polizeistreife den Mann an. Weit war er nicht gekommen: Er stand vor der selben Apotheke, in der er den Diebstahl begangen hatte.

Die in Kenntnis gesetzte Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt und in U-Haft gesteckt.

(L'essentiel)