Polizei fahndet nach Tankstellen-​​Räuber

Ein Mann hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr eine Tankstelle in Dasburg-Brücke überfallen. Das teilt die Polizei am späten Dienstagabend mit. Der bislang unbekannte Täter bedrohte demnach zwei Angestellte mit einer Waffe und verlangte den Kasseninhalt.

Im Anschluss stieg er auf ein dunkles Motorrad und floh in Richtung Rodershausen. Nach Polizeiangaben war der Täter dunkel gekleidet, trug jedoch auffallend helle Schuhe. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet jedoch Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise haben, sich unter der Notrufnummer 113 zu melden.

