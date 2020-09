Auto überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt

Von Haller in Fahrtrichtung Savelborn hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach Polizeiangaben verlor der Fahrer eines Pkw gegen 17.20 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in ein Feld, woraufhin das Auto sich überschlug.

Der Fahrer trug schwerwiegende Verletzungen davon und wurde nach einer Erstversorgung vom Notarzt vor Ort mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Infolge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer seit dem Vortag einem provisorischen Fahrverbot unterlag. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Wagens an. Ein Unfallprotokoll wurde erstellt.

(L'essentiel)