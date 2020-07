Radfahrer in Düdelingen angefahren

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend im Kreisverkehr in der Düdelinger Route de Luxembourg von einem Auto erfasst worden. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Demnach hat der Radfahrer im Kreisverkehr stark abgebremst – zu stark für den Fahrer im Auto dahinter, der nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und das Rad erfasste.

Dabei wurde der Radfahrer auf die Motorhaube geschleudert und das Rad vom Auto überrollt. Der Mann wurde bei dem Aufprall verletzt und musste vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt werden. Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss, das ergab ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest. Sein Führerschein durfte der Mann trotzdem behalten, sein Wert lag unter 1,2 Promille. Ein Protokoll wurde angefertigt.

(L'essentiel)