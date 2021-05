Frau von ausschwenkendem Lkw eingeklemmt

Am Mittwoch brachte ein beim Anbremsen einer Rechtskurve ausschwenkender Lkw-Anhänger eine Autofahrerin in eine gefährliche Situation, wie die Police Grand-Ducale mitteilte. Der Anhänger kam bei der Aktion auf die Gegenfahrbahn und streifte zwei Fahrzeuge – in einem davon wurde die Frau eingeklemmt.

Nach ihrer Bergung brachte der Rettungsdienst die Frau ins Krankenhaus, ersten Informationen nach bestehe keine Lebensgefahr. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Strecke war während des Einsatzes zwischenzeitlich gesperrt.

(L'essentiel)