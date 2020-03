Zwei Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Dienstagabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Demnach war die Frau am Dienstag gegen 19.49 Uhr auf der CR353 zwischen Weiler und Brandenburg unterwegs. Sie kam mit ihrem Auto nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Felsen und überschlug sich.

Andere Autofahrer, die den Unfall bemerkten, konnten die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien und den Rettungsdienst alarmieren. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, das die Fahrerin betrunken war. Den Führerschein der Frau haben die Beamten eingezogen und gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neben der Polizei waren die Feuerwehrleute aus Diekirch und Putscheid im Einsatz, wie das CGDIS mitteilt.

Motorradfahrer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde bei einem anderen Unfall am Dienstagnachmittag auf der N2 zwischen Bous und Remich verletzt. Das teilte die Polizei ebenfalls am Mittwochmorgen mit. Demnach wollte eine Frau gegen 16.40 Uhr im dichten Verkehr die Spur wechseln und hat dabei den Motorradfahrer übersehen. Bei der Kollision ist der Motorradfahrer gestürzt und verletzt worden. Die Unfallfahrerin hat den Verletzen versorgt und Hilfe gerufen.

Im Einsatz waren, neben der Polizei, Feuerwehrleute aus Remich und Dahlheim, der SAMU sowie eine Rettungswagen aus Remich. Das teilte das GGDIS mit. Der Motorradfahrer wurde nach der Versorgung durch den SAMU in ein Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)