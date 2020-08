Überfall in Luxemburg wird für Täter zum Fiasko

Ein Mann, der sein Gesicht mit einer Sturmhaube unkenntlich gemacht hatte, hat am Freitagabend gegen 18.30 Uhr versucht, ein Geschäft in der Avenue de Luxembourg in Niederkerschen auszurauben. Das teilt die Police Grand-Ducale mit.

Er bedrohte das Personal mit einer Spielzeugpistole, das mit Schreien auf den Überfall reagierte. Der Räuber bekam daraufhin kalte Füße und trat die Flucht an. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnte er nicht dingfest gemacht werden. Die Polizeierklärt, dass sich zum Zeitpunkt der Tat kein Kunde in den Geschäft aufgehalten hatte. Verletzt wurde niemand.

(L'essentiel)