Zwei tödliche Unfälle in nur einer Nacht

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneten sich in Luxemburg zwei schreckliche Unfälle, bei denen zwei Verkehrsteilnehmer ihr Leben verloren. Die Vorfälle ereigneten sich innerhalb weniger Stunden. Gegen 20 Uhr pralle ein Autofahrer auf dem CR329 bei Winseler mit der Seite seines Fahrzeugs gegen einen Baum. Die herbeigeeilten Rettungsdienste konnten nichts mehr für den 40-Jährigen tun. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Bei Tandel verlor außerdem ein 21 Jahre alter Fahrer gegen 2.45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte ebenfalls in einen Baum am Straßenrand. Der Pkw rollte im Anschluss eine Böschung hinab. Auch er starb noch am Unfallort.

