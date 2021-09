Mann schwebt nach Unfall auf CR 159 in Lebensgefahr

Bei einem Unfall auf der CR 159 zwischen Fentingen und Bivingen sind am Mittwochabend zwei Männer schwer verletzt worden – einer der Männer schwebt in Lebensgefahr. Auf dem Weg nach Fentingen habe der Fahrer gegen 20 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Das Auto ist nach Polizeiangaben in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und mit der Mauer einer Eisenbahnbrücke kollidiert. Von dort schleuderte der Wagen zunächst gegen die Mauer und eine Leitplanke, ehe er im Straßengraben liegen blieb.

Der Beifahrer erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer musste ebenfalls verletzt ins Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen machten die Beamten keine Angaben.

Den Führerschein des Mannes zogen die Beamten ein, weil er unter Alkoholeinfluss stand. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst der Polizei mit der Unfalluntersuchung.

(hoc/L'essentiel)