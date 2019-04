Betrunkener crasht mit zwei Kindern gegen Baum

In Düdelingen hat ein Fahrer mit zwei Kindern an Bord am Donnerstagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Kinder und Fahrer wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann Alkohol konsumiert: Der Test war positiv. Sein Führerschein wurde eingezogen und es wurde Anzeige erstattet.

(L'essentiel)