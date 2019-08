Frau stirbt nach Auseinandersetzung

Am Samstagabend kam es in einem Haus in Esch/Alzette zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in der Nacht verstarb, so die Police Grand-Ducale.

Als Polizei und Rettungskräfte am Tatort eintrafen, fanden sie die schwer verletzte Frau im Hauseingang. Sie wurde erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Aber das Opfer «erlag nachts den schweren Verletzungen», so die Polizei.

Ein Mann in der Wohnung wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Er wird dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)