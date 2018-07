Doppel-​​Großalarm! Silo rauchte wie ein Schlot

Grauer Rauch steigt am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr über Rümelingen auf. In einem Silo auf dem Areal einer Industriefirma am Laangegronn war aus ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Ein schwieriger Einsatz für die Feuerwehr in 30 Metern Höhe!

Rund 40 Helfer aus der Region wurden alarmiert, um den Brand zu löschen. Der Einsatz in Rümelingen dauerte rund sieben Stunden, schreibt die örtliche Feuerwehr auf Facebook. Durch die schlechte Wasserversorgung vor Ort musste auch Verstärkung aus Esch anrücken – obwohl es im Nachbarort am Nachmittag ebenfalls zu einem Großbrand kam.

(L'essentiel)