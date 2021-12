Großbrand in Mertzig unter Kontrolle

[Feu d'envergure en cours dans la zone industrielle à Mertzig] de nombreux moyens sont engagés ou encore transit. Merci d'éviter le secteur. pic.twitter.com/nNGDsAN5By — CGDIS (@CGDISlux) December 6, 2021

Am Montagmorgen war im Industriegebiet von Mertzig ein Großbrand ausgebrochen, wie das Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) in einem Tweet mitteilte. Mehr als 60 Feuerwehrleute waren zwischenzeitlich im Einsatz. «Durch den schnellen Einsatz und die Einrichtung mehrerer Sektoren konnte der Schaden so weit wie möglich begrenzt werden», so ein CGDIS-Sprecher.

Das Feuer war in einer Halle ausgebrochen und gefährdete drei angrenzende Unternehmen. Zwei Personen wurden zu Beginn des Einsatzes wegen leichten Unwohlseins behandelt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei einem Sturz leicht. Außerdem war die Wasserwirtschaftsverwaltung (AGE) vor Ort, um eine Verschmutzung des in unmittelbarer Nähe fließenden Flusses Wark auszuschließen.

[Feu d'envergure dans la zone industrielle à Mertzig] sous contrôle... Le communiqué est disponible ici: https://t.co/LZjyivLEdh pic.twitter.com/6vTcNA8hgL — CGDIS (@CGDISlux) December 6, 2021

(L'essentiel)