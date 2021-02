Polizei erwischt Kiffer mit zwei Gaspistolen

Eine Polizeistreife hat am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in Esch/Alzette vier Insassen eines Autos kontrolliert, das im Industriegebiet Sommet geparkt war. Die Beamten nahmen, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, sofort einen starken Marihuanageruch wahr und entdeckten einige Krümel Gras im Auto. Bei der anschließend durchgeführten Fahrzeugdurchsuchung wurden eine geringe Menge Marihuana und zwei Gaswaffen sichergestellt und beschlagnahmt. Gegen die betreffenden Personen wurde Strafanzeige erstellt.

Am Diekircher Bahnhof ist gegen 19.30 Uhr außerdem ein Jugendlicher ausgeraubt allerdings nicht verletzt worden. Zwei Tatverdächtige konnte die Polizei nach einer kurzen Fahndung aufgreifen und das gestohlene Smartphone seinem Besitzer zurückgeben. Strafanzeige wurde erstattet.

In der Rue des Ardennes in Strassen ist zudem gegen 19.20 Uhr ein Mann vor seinem Haus von zwei Unbekannten angesprochen worden, die nach dem Weg fragten. Als der Mann auf die Männer zuging, um diesen weiterzuhelfen, griffen die Täter an und entwendeten seine Armbanduhr. Anschließend flüchteten die Angreifer in die Rue du Cimetière. Die Täter konnten trotzt Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden.

(sw/L'essentiel)