Vier Männer zwingen Passant, Geld abzuheben

Ein junger Mann ist gestern gegen 18 Uhr am Hauptbahnhof in Esch/Alzette von vier jungen Männern angegriffen und überfallen worden. Wie die großherzogliche Polizei mitteilt, habe einer der Täter anfangs die Herausgabe des Mobiltelefons gefordert, um einen Anruf zu tätigen. Weil der junge Mann nicht sofort auf diese Aufforderung einging, wurde dieser von den Angreifern bedrängt, bis er nachgab und sein Mobiltelefon schließlich an die vier Männer aushändigte.

Zudem sei das Opfer nach Polizeiangaben gezwungen worden, Bargeld an einem Bankautomaten abzuheben. Hierzu zwangen die Täter den jungen Mann, ihnen in die Rue Burgoard zu folgen, wo er in einer dunklen Ecke am Eingang des Schlassgoarts mit Faustschlägen maltraitiert, am Hals gepackt und bedroht wurde.

Die Angreifer erbeuteten eine größere Geldsumme, ein Mobiltelefon und Kopfhörer. Ermittlungen wurden eingeleitet.

(L'essentiel)