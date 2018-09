Zwölf Flüchtlinge an der Grenze in Lkw entdeckt

An der belgisch-luxemburgischen Grenze in Grass (Gemeinde Steinfort) sind am Dienstag gegen 11.30 Uhr zwölf Flüchtlinge in einem Lkw entdeckt worden. Als der Fahrer des aus Ungarn kommenden Reifentransporters die Anhängertüren öffnete, sprang plötzlich ein Mann heraus und lief davon. Im Inneren des Anhängers entdeckte der Fahrer weitere Männer.

Der Fahrer, der zuvor von den blinden Passagieren offenbar nichts mitbekommen hatte, schloss daraufhin die Türen und verständigte die Polizei. Insgesamt befanden sich noch elf Männer, alle im Alter von zirka 25 Jahren, in dem Lkw. Die Flüchtlinge stammten aus dem Irak und wollten offenbar nach England.

Fälle häufen sich

Die Beamten der Fremdenpolizei der Police Judiciaire legten den Männern Handschellen an und brachte sie zur Flüchtlingsannahmestelle des zuständigen Ministeriums. Der erste Mann, der aus dem Lastwagen gesprungen und davongelaufen war, konnte bis dato nicht ausfindig gemacht werden.

Erst vor wenigen Wochen kam es im Industriegebiet von Grass zu einem ganz ähnlichen Vorfall mit illegalen Einwanderern. 20 Männer hatten sich in einem Lkw aus Ungarn versteckt, der Reifen zu einer Firma transportieren sollte. Als der Fahrer in Grass die Tür öffnete, stürzte die gesamte Gruppe heraus und lief davon. Die Polizei konnte die Flüchtlinge später nicht mehr wiederfinden.

(L'essentiel)