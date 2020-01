Holzhaus brennt in Michelau komplett nieder

In Michelau stand am Mittwochnachmittag ein Holzhaus in Vollbrand. Das Feuer zerstörte das Gebäude nahezu komplett. Nach Angaben des Feuerwehr-Dachverbandes CGDIS kamen bei dem Brand keine Personen zu Schaden.

Wodurch es zu dem Feuer kam, teilte das CGDIS nicht mit. Im Einsatz waren Einsatzkräfte aus Burscheid, Ettelbrück, Diekirch und Tandel.

(L'essentiel)