Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Am Samstagabend, kurz vor 20 Uhr, hat sich der Fahrer eines Leichtkraftrades zwischen Dickweiler und Mompach schwer verletzt. Wie die großherzogliche Polizei mitteilt, verlor der Fahrer in einer Kurve auf der feuchten und schmierigen Fahrbahn der CR141 die Kontrolle über sein Motorrad. Hier stürzte er und rutschte auf die Gegenfahrbahn in einen entgegenkommenden Wagen.

Dabei zog sich das Unfallopfer lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach Polizeiangaben wurde der Motorradfahrer nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin und der Beifahrer wurden nicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, nahm der von der Staatsanwaltschaft Diekirch beauftragte Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei die Unfallerhebungen vor Ort durch. Die Strecke war vom Ausgang Mompach bis zum Pafebierg (Kreuzung CR370) gesperrt.

(L'essentiel)