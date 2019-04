In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 0.54 Uhr, brach in einer Scheune in Gonderingen ein Großbrand aus. Mehrere Zeugen riefen 112 an, um die Flammen in der Scheune zu melden. Etwa 70 Feuerwehrleute aus acht Feuerwehr-Zentren wurden mobilisiert, um das Feuer zu löschen.

Niemand wurde verletzt. Das Feuer war gegen 2 Uhr morgens eingedämmt. Eine Stunde später waren die Flammen vollständig gelöscht. Die Brandursache wurde von der Notrufzentrale nicht gemeldet.

(L'essentiel)