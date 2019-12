Autofahrer kracht gegen Straßenlaterne

In Esch an der Alzette wurde der Polizei an heilig Abend ein Verkehrsunfall gemeldet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Abend. Ein Mann fuhr dabei gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Die Beamten stellten am Unfallort fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Sein Führerschein wurde einbehalten und ein Protokoll erstellt.

(L'essentiel)