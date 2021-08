CGDIS suchte in altem Bergwerk nach Menschen

Am Sonntag wurde in einem alten Bergwerk in Schifflingen eine Suchaktion durchgeführt. Passanten hatten vermeintliche Stimmen gehört und daraufhin die Rettungsdienste des CGDIS verständigt. Diese nahmen die Meldung ernst und suchten mit Spezialkräften das ehemalige Bergwerk nach möglicherweise eingeschlossenen Personen ab.

Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute im Einsatz. Diese wurden in drei Teams aufgeteilt und von Hunden begleitet, wie das CGDIS auf Facebook mitteilte. Die alte Mine zu durchsuchen habe sich aufgrund «der totalen Dunkelheit und der fehlenden Funkverbindung zwischen den Teams» als schwierig erwiesen.

Die Operation dauerte etwa zwei Stunden – niemand wurde auf dem Gelände gefunden. Die Rettungskräfte nutzten die Gelegenheit dennoch, um daran zu erinnern, dass es verboten ist die alten Minen ohne Erlaubnis und ohne entsprechende Ausrüstung zu betreten.

???????? [Schëffleng - Sichaktioun an aler Minière] Um Sonndegnomëtteg hunn Spadséiergänger an enger aler Minière um... Publiée par CGDIS - Corps grand-ducal d'incendie et de secours sur Dimanche 29 août 2021

(jg/L'essentiel)