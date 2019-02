Zwei Einbrecher gehen Polizei ins Netz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Einbrecher sind am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in Syren in ein Haus eingebrochen. Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte umgehend die Polizei. Die beiden Einbrecher klingelten zuerst und gingen dann hinter das Haus, nachdem niemand die Tür öffnete.

Die Beamten der Police Grand-Ducale waren nur wenig später vor Ort und konnten einen der mutmaßlichen Einbrecher in der Garageneinfahrt des Hauses stellen. Die zweite Person konnte zunächst flüchten, wurde jedoch kurze Zeit später ebenfalls von der Polizei festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Männer dem Untersuchungsrichter am Sonntagmorgen vorgeführt.

(L'essentiel)