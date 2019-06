Junger Mann tritt auf Postboten ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwischen einem Postboten und einem jungen Mann ist am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ein Streit ausgebrochen. Die beiden waren in einem Bus in Richtung Howald unterwegs, nach einem Streitgespräch stieß der unbekannte, junge Mann den Postboten zu Boden und trat anschließend weiter auf ihn ein.

Der Angreifer flüchtete schließlich in das nahegelegene Lyzeum. Der Postbote wurde leicht verletzt. Er hat eine Klage eingereicht.

(L'essentiel)