Verfolgungsjagd endet an Laterne – zwei Festnahmen

Zwei Männer sind am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr in Esch/Alzette nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei festgenommen worden. Das teilt die Police am Mittwoch mit. Das Auto der beiden ist zuvor einer Polizeistreife in der Rue Victor Hugo aufgefallen. Die Kennzeichenabfrage ergab: Der Wagen war nicht ordnungsgemäß angemeldet. Als die Streifenbeamten den Wagen zur Kontrolle anhalten wollten, gab der Fahrer Gas. Das Auto raste mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die A13 in Richtung Ehleringen und von dort zurück in Richtung Esch.

Am Kreisverkehr Deich versuchten die Flüchtenden mit ihrem Wagen ein Polizeiauto zu rammen. Das Manöver misslang jedoch und der Fahrer verlor die Kontrolle. Der Wagen prallte gegen eine Straßenlaterne. Die Polizisten setzen die beiden Insassen des Wagens fest und durchsuchten das Auto. Dabei förderten sie neben Drogen und Bargeld auch eine Schreckschusswaffe und ein Messer zutage.

Das Auto ist durch den Unfall so stark beschädigt worden, dass es kurz darauf Feuer fing. Den Beamten gelang es jedoch, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der beiden Insassen an. Sie mussten am Mittwochmorgen vor einem Untersuchungsrichter erscheinen.

(L'essentiel)