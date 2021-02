Zugfahrt ohne Maske endet in U-​​Haft

Seine Zugfahrt nach Luxemburg endete für einen betrunkenen Maskenverweigerer am Donnerstagnachmittag mit einem Termin beim Untersuchungsrichter. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Der Mann sei Beamten bei einer Zollkontrolle in dem Zug durch sein Verhalten aufgefallen. Am Bahnhof Luxemburg musste er dann mit zur Wache und dort stellten die Beamten fest, dass der Mann hätte nicht nach Luxemburg reisen dürfen.

Bei der Durchsuchung des Mannes beschlagnahmten die Polizisten zudem Haschisch und Kokain in geringen Mengen. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin seine Festnahme an. Der Untersuchungsrichter soll am heutigen Freitag über den Fall entscheiden.

(L'essentiel)