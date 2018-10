Unbekannter schlägt in Rodingen auf Frau ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Police Grand-Ducale sucht nach einem Mann, der am verganenen Sonntag gegen 17.30 Uhr eine Frau in der Rodinger Route de Longwy in der Nähe des Bahnhofs angegriffen hat. Laut Polizeiangaben hat der Unbekannte die Frau «geschlagen und verwundet».

Eine Passantin, die die Tat beobachtete, blieb stehen und fuhr das Opfer nach Hause, nachdem der Täter geflüchtet war. Die Polizei bittet diese Passantin sowie alle anderen, die sachdienliche Hinweise liefern können, sich bei der Polizei Differdingen unter der Nummer 2445-3200 zu melden.

(sw/L'essentiel)