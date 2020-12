Männer überfallen Tankstelle in Rümelingen

Unweit der luxemburgisch-französischen Grenze wurde am Montagabend in Rümelingen eine Tankstelle von zwei maskierten Männern überfallen. Wie die großherzogliche Polizei mitteilt, fand der Angriff gegen 21.45 Uhr in der Rue des Martyrs statt.

Ersten Informationen zufolge stahlen die bewaffneten Täter Geld aus der Kasse und ergriffen anschließend zu Fuß die Flucht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Beamten der Polizei fahnden derzeit nach den Männern.

Die Täter waren beide ganz in Schwarz gekleidet und sprachen Französisch mit einem Akzent. Einer der Männer der ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, der zweite ungefähr 1,70 Meter. Die Polizei bittet Zeugen des Überfalls, sich an die Polizeistation in Esch/Alzette zu wenden, eine E-Mail an police.esch@police.etat.lu zu schicken, oder sich telefonisch unter 00352 244 50 1000 zu melden.

(fl/L'essentiel)