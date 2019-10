Tankstellenmitarbeiterin besserte ihr Gehalt auf

Am Donnerstag wurde eine Tankstellenangestellte einem Ermittlungsrichter vorgeführt, nachdem sie am Mittwoch beim Diebstahl am Arbeitsplatz auf frischer Tat ertappt wurde. Nach Angaben der Polizei hatte sie sich «in regelmäßigen Abständen mehrere Monate lang» an der Tankstellenkasse bedient. Daraus entstand am Ende ein Schaden in «fünfstelliger» Höhe.

Die Angestellte muss nun mit bis zu fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 5000 Euro rechnen.

(L'essentiel)