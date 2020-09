Biker verliert Kontrolle über seine Maschine

Am Sonntagvormittag war eine dreiköpfige Gruppe niederländischer Motorradfahrer auf dem CR339 zwischen Kalborn in Richtung Tintesmühle, nahe der deutschen Grenze, unterwegs. In einer Linkskurve verlor einer der Biker die Kontrolle über seine Maschine, geriet in den Straßengraben und stürzte schließlich über die Leitplanke.

Der Mann wurde noch am Unfallort versorgt und anschließend zur Kontrolle ins Krankenhaus geflogen.

(L'essentiel)